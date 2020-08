Musik und regionale Produkte

Creglingen.In Creglingen ist am heutigen Samstag wieder Regionalmarkt mit zahlreichen Direktvermarktern aus der Stadt und ihrer Umgebung. Der Markt beginnt um 8.30 Uhr und endet gegen 12.30 Uhr. Erstmals dabei sind der „Küchenrocker“, ein Essigspezialist aus Blaufelden, eine Kunsthandwerkerin aus Reinsbronn und der Betreiber eines kleinen Musikladens in Bieberehren.

Insgesamt sind jetzt Creglinger Vermarkter aus dem gesamten Stadtgebiet vertreten. Wichtig ist vielen Verbrauchern vor allem frische Ware. Groß ist auch die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln, die von einigen Ständen gut bedient wird.

Beliebter Treffpunkt

Der Creglinger Regionalmarkt hat sich in nur wenigen Monaten zu einem beliebten Treffpunkt immer am zweiten Samstag im Monat entwickelt. Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahl ist der Markt jetzt immer auf dem Taubertorplatz. Weil das Angebot der Direktvermarkter so gut ankommt, sind nun einige Anbieter auch jeden Freitag (solange Ware verfügbar ist) vor Ort.

Am heutigen Samstag sorgt Christoph Herwarth zusätzlich mit Gitarre und Gesang für noch mehr gute Laune. Den Initiatoren ist es wichtig, dass Markt und Geschäfte sich ergänzen und das Image von Creglingen als Einkaufs- und Handwerkerstädtchen gestärkt wird. pm

