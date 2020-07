Mobiler Altar auf Anhänger

Creglingen.Es ist guter Brauch in den evangelischen Gemeinden vor Beginn der Ernte einen Erntebittgottesdienst zu feiern. In der Verbundkirchengemeinde Braunecker Land – bestehend aus den Kirchengemeinden Archshofen, Frauental, Freudenbach, Reinsbronn, Sechselbach und Waldmannshofen – fand dieser in den letzten beiden Jahren auf Burg Brauneck statt. Doch wie sollte der Gottesdienst dieses Jahr gefeiert werden? „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, befanden Pfarrerin Simone Mielke und Pfarrer Matthias Haas. Und so wurde im Kirchengemeinderat beschlossen einen Traktoranhänger zum mobilen Altar umzubauen.

Sechs Haltestellen wurden festgelegt: Waldmannshofen, Sechselbach und Niedersteinach wurden am Vormittag angesteuert, Frauental, Freudenbach und Archshofen am Nachmittag. Nur in Waldmannshofen musste man aufgrund des Regens in die Kirche ausweichen. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von einem Bläserensemble – zum Teil live, zum Teil als Aufnahme über den mobilen Lautsprecher. Insgesamt kamen rund 120 Menschen, um an den sechs Stationen den Gottesdienst mitzufeiern. Das Thema lautete: „Ein jeder sammle, soviel er zum Essen braucht.“

In ihrer Predigt schaffte es Pfarrerin Mielke den Bibelvers mit aktuellen Entwicklungen zu verknüpfen: den leeren Regalen zu Beginn der Coronakrise, den Erntehelfern aus Osteuropa, den Arbeitern in unseren Schlachthöfen. Probleme entstünden oft dadurch, dass jeder zuerst auf das Seine achte und oft der Blick für das rechte Maß verlorene gehe. Wieviel brauche man eigentlich zum Leben? Wenn jeder nicht nur sich, sondern auch den anderen im Blick habe, reiche es für alle. pm

