Mit Vortrag über Ernährungssicherheit in Angola

Schäftersheim.Im Evangelischen Gemeindehaus findet am Samstag, 26. Oktober, um 9 Uhr, ein Faires Frühstück statt. Auf dem Frühstücksbuffet gibt es Leckeres vom Weikersheimer Weltladen, von Dollmann’s Bioladen und selbstgemachte Aufstriche. Der Vormittag steht im Zusammenhang mit einer Aktion der Landeskirche/Brot für die Welt „Wir handeln fair im Kirchenalltag“. Dieser Aktion hat sich die Schäftersheimer Kirchengemeinde vor zwei Jahren angeschlossen. Im Anschluss an das Frühstück, um zirka 10.30 Uhr, wird Mirjam Knecht von „Brot für die Welt“, einen Vortrag halten zum Thema „Ländliche Entwicklung und Ernährungssicherheit in Angola – Erfahrungsbericht über die Projektarbeit von Brot für die Welt“. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldung ist bei Almut Schikorr unter Telefon 07934 / 3253 oder bei Regine Burdinski unter Telefon 07934/7542, erforderlich. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Weikersheimer Eine Welt Gruppe.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019