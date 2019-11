Mit viel Spaß bei der Sache

Das Familienzentrum veranstaltet auch 2019 wieder Hausmusikabende. Der erste ist am 6. Nobember. © Weimer

Creglingen.Nach der positiven Resonanz auf die Hausmusikreihe im Herbst 2018 möchte das Familienzentrum Creglingen Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter nochmals eine Gelegenheit zum gemeinschaftlichen Singen geben.

Das „Familiensingen“ findet am Mittwoch, 6. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Romschlösslesaal statt. An diesem musikalischen Nachmittag möchte man sich am Singen erfreuen und das ein oder andere lustige Bewegungsspiel machen – ein sinnlicher Spaß für Mütter, Väter und Kinder.

Mit Stimm- und Körpereinsatz und vor allem Spaß werden gemeinsam bekannte und unbekannte, deutsche und internationale, traditionelle und herbstliche Lieder gesungen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Annmarie Burger und Erika Weimer freuen sich auf zahlreiche singfreudige Teilnehmer. Ein weiterer Hausmusiknachmittag ist am 22. November, dem bundesweiten Tag der Hausmusik, geplant.

