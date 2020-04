Mit Malstift gegen Langeweile

Creglingen.Vielen Menschen fällt es in diesen Tagen besonders schwer: Nach Ende des Winter lechzt jeder nach Sonne und warmen Temperaturen. Wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein, 24 Grad und dann die Ansage, möglichst zuhause zu bleiben.

Doch im Vergleich zu Großstadtkindern haben die Jungen und Mädchen im ländlichen Gemeinden noch einigermaßen Spielraum. Papas spielen mit ihren Söhnen im Hof oder in der Garageneinfahrt Fußball, in vielen Gärten stehen Trampoline, wo die Kids sich austoben können. Kinder betätigen sich auch gerne als kleine Assistenten, wenn lange aufgeschobene Kleinreparaturen am Haus erledigt oder die Gartenbeete für die Aussaat vorbereitet werden.

Für Abwechslung im Haus möchte die Bücherei sorgen. Pippi Langstrumpf hat bei ihren Erlebnissen den Spaß und den Humor nie vergessen. Sie ist der Inbegriff für Freiheit, Mut, Stärke, Selbstbewusstsein und Frohsinn. Ihre Geschichten werden in diesem Jahr 75 Jahre alt. Deshalb ruft die Creglinger Bücherei – wie bereits berichtet – dazu auf, von und für Pippi ein schönes Geburtstagbild zu gestalten. Es kann mit Buntstiften, Wachsmalkreiden oder Wasserfarben gemalt sein.

Es kann mit Papierresten, Stoff, Wolle und ähnlichem geklebt werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es kann auch eine Gemeinschaftsarbeit der ganzen Familie sein. Zum Beispiel eine Bildergeschichte auf einer Tapetenrolle, wo jeden Tag etwas Neues hinzugefügt wird. Alle Bilder werden vor dem Rathaus in einer Box gesammelt und im Schaufenster im Begegnungszentrum „KOMM“ ausgestellt. Die ersten fertigen Kunstwerke sind schon eingegangen.

Vielleicht gibt es nach der überstandenen Corona-Krise ein schönes Geburtstagsfest.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020