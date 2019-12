Mit Kraft, Energie und Ausdauer

Creglingen.Das Fest der Jubilare der Jugendhilfe Creglingen fand im Stammhaus Kinder- und Familienhaus Tauberwiese in Creglingen statt. Bei diesem Fest werden langjährige verdiente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geehrt.

Geschäftsführer Werner Fritz dankte den Mitarbeitern für ihre langjährige Treue und „Beziehung“ zur Jugendhilfe Creglingen. Er lobte, die Kraft, Energie und Ausdauer, die jeder Einzelne bei seiner täglichen Arbeit einbringe.

Anspruchsvoll

Die Verbindung zwischen den Mitarbeitern und der Einrichtung sei vielseitig und vielfältig. Erfolg, Spaß und Freude aber auch manchmal Frust könne so eine Arbeitsbeziehung mit sich bringen. Im komplexen und anspruchsvollen Arbeitsfeld der Jugendhilfe bringe man sich nicht nur mit Fachwissen ein, sondern auch mit sich selbst als Person. Wichtig sei auch, dass junge Mitarbeiter von der Erfahrung der langjährigen Kollegen profitieren könnten, meinte Werner Fritz.

Der Betriebsratsvorsitzende Matthias Paul begann seine Rede mit einer Schweigeminute für eine verstorbene Kollegin, die im vergangenen Jahr erst als langjährige Mitarbeiterin geehrt worden war. Matthias Paul dankte allen Jubilaren für die sichere feste Beziehung zur Jugendhilfe Creglingen.

Neben dem Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und Familien sei auch eine freundliche und offene Beziehung zu den Kollegen wichtig. Er dankte auch der Geschäftsführung für die Ausrichtung des Festes, in dem die Leistung der Mitarbeiter gewürdigt und wertgeschätzt wird. Mit den Worten „Ein Lob tut nicht weh“ schloss der Betriebsratsvorsitzende. In diesem Jahr wurden insgesamt 39 Mitarbeiter geehrt, die fünf Jahre oder länger in der Einrichtung arbeiten. Für 20 Jahre wurden geehrt: Rita Behr, Elisabeth Grammel, Matthias Schlereth, Rita Schmelter-Albert, Tilmann Schnell, Egons Stiurins.

Ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum feierte Karin Leimeister, und Monika Bach hält sogar seit 30 Jahren der Jugendhilfe Creglingen die Treue.

