Mit Krad gegen Steinfuttertrog

Lichtel.Ein technischer Defekt an der Beleuchtung eines Krads hatte am Sonntagabend einen Unfall in Lichtel zur Folge. Als ein 17-Jähriger gegen 21.30 Uhr einen Ortsverbindungsweg von Creglingen Lichtel in Richtung Wildentierbach befuhr, konnte er den Verlauf der Straße nicht mehr sehen. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Circa 15 Meter fuhr das Krad über eine verschneite Wiese und kollidierte schließlich mit einem Steinfuttertrog. Der 17-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. An der Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021