Menschlichkeit und Wertschätzung stehen für ihn ganz oben

Creglingen.Das Romschlössle war mit rund einhundert Zuhörern, darunter auch stellvertretender Bürgermeister Karl Haag, bis auf den letzten Platz belegt, als Büchereileiterin Evelyne Gillig den Archshöfer Gerold Wolfarth zur Vorstellung seines Buchs „Gewinn ist nur ein Nebenprodukt“ begrüßte.

Die Premierenvorstellung erfolgte bereits vor wenigen Wochen auf dem höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze. Doch bis es so weit kam, floss viel Wasser der Tauber hinunter. Vor vier Jahren fasste der heute 49-Jährige aufgrund seines Werdegangs und allem wegen seinem Erreichten den Entschluss, „ich habe der Welt etwas zu sagen“.

Mit dem Schreiben des Buchs begann der zweifache Familienvater im Frühjahr 2017. Nach rund zwanzig Monaten erschien nun im Juni 2019 das erste 272-seitige Hardcover, es folgten eine englische Ausgabe und ein Hörbuch. Nicht kommerziell mit Gewinnabsicht sondern als „Herzensprojekt“ sieht er das Werk, verfasst mit der Absicht, eine neue Botschaft von Führungsphilosophie in die Unternehmerwelt zu bringen. Wolfarth selbst ist Firmenchef des Globalplayers „bk Group“ im mittelfränkischen Endsee bei Rothenburg ob der Tauber mit zwischenzeitlich über 200 Mitarbeitern in acht Filialen aus 33 Ländern. Der erfolgreiche Geschäftsmann setzt dabei nicht den Gewinn in den Mittelpunkt, sondern den Menschen. Er möchte, dass seine Mitarbeiter als Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden. Somit können sie sich frei entfalten und selbstbewusst, verantwortungsvoll und engagiert ihre Fähigkeiten einsetzen. Menschlichkeit, Wertschätzung und Achtsamkeit spielen eine wichtige Rolle in seinem Unternehmen, das als Marktführer für Ladenausbaukonzepte in 27 europäischen Ländern tätig ist. Die Arbeitswelt begann für den noch heute in Archshofen lebenden Unternehmer nach der Realschulzeit in Creglingen mit einer Lehre zum Groß-und Außenhandelskaufmann beim örtlichen Lagerhaus BAG.

Zu seinen wichtigsten Aufgaben zu Beginn der Lehre standen das Rapstrocknen und die Mitarbeit in der Abteilung Baumaterial. Es folgten unter anderem Geschäftsführer bei der Hand-in-Hand-Werker GmbH in Bad Mergentheim. In seinem bisherigen zielstrebig Berufsleben stellte er fest, dass „Konstruktive Kritik nicht jeder verträgt“, daher machte er sich nach intensiver Abstimmung mit seiner Ehefrau 1999 als „One-Man-Show“ in Archshofen selbständig, um die „bk Group“ 2004 in Endsee anzusiedeln.

In seinem Buch geht er dabei ausführlich auf die Gespräche bei Banken mit unterschiedlichsten Ergebnissen ein, wenn es vor allem um Kredite bei Gründung oder Expansionen ging, stand sein Unternehmen doch sechs Jahre nach der Gründung schon einmal kurz vor dem Aus.

Den Hauptteil des Buches widmet der Autor den sechs großen Bereichen, die wiederum aus den zehn Leitlinien hervorgehen, die der CEO sehr ausführlich erklärt. Heute weiß der weltoffene Unternehmer, dass es diese zehn Leitlinien sind, die seinen Erfolg ausmachen. Die zehn Leitlinien sollen aus seiner Erfahrung klipp und klar aufzeigen, wie man es schaffen kann, erfolgreich in allen Lebensbereichen zu sein und das Ganze mit einem erfüllten Leben zu verbinden. Dabei ist die Liebe, auch zu sich selbst, das A und O und „Aufgeben keine Option“. Das galt auch für seine drei Teilnahmen beim großen Iroman in Lauf bei Fürth. Jeder benötigt auch entsprechen „Mut“ und er nimmt sich selbst den US-Behinderten Rick als Vorbild, der im Rollstuhl tolle sportliche Leistungen bringt.

Daher gilt für Wolfarth: „Du kannst alles schaffen, egal, wo du startest. Du musst es nur tun.“ So endet das sehr gut lesbare und spannend geschriebene Buch, das absichtlich so geschrieben wurde wie er spricht, um authentisch zu sein, mit dem Wunsch und der Lebensaufgabe die für jeden möglich sein sollte, jeden Tag etwas Gutes zu tun, um die Welt friedlicher zu machen. Weiteres über den Unternehmer und Autor sowie Buchbestellungen unter www.gerold-wolfarth.eu.

