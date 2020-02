Mensch und Tier viel Beifall gespendet

Creglingen.Immerhin 138 Pferde und zwei Esel wurden am Sonntag beim 100. Pferdemarkt aufgetrieben – so viele wie seit 2015 nicht mehr. Erstmals waren die beiden Prämierungsringe in der Poststraße zu finden, da die Kieselallee als traditioneller Ort für die Festmeile diesmal anderweitig gebraucht wurde.

Die beiden Jurys waren voll des Lobes für die aufgetriebenen Pferde, und auch das dem Dauerregen

...