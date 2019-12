Mega-Band rockt die Creglinger Halle

Creglingen.Die mit dem „German Music Performance Award“ ausgezeichnete Band „Lost Eden“ bietet eine spektakuläre und aufwendige Show der Extraklasse. Lost Eden bringt Party, Rock, Pop, Entertainment und pure Leidenschaft auf die Bühne – so auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn der FC Creglingen wieder den traditionellen Hallentanz veranstaltet. Diplom-Musiker mit der ganz speziellen Live-Power begeistern die Menschen immer wieder aufs Neue: Moderne Licht- und Pyrotechnik, eine brandheiße Feuershow, vielfältige Outfits, zwei Mega-Videowalls mit Flatscreens, interaktive Action, Livecams und eine spezielle Rammstein-Show setzen Maßstäbe. Mit 70 Auftritten pro Jahr ist Lost Eden jedes Wochenende in ganz Süddeutschland und auch in Österreich auf Tour, mit eigenen Musikvideos ist die Band zudem auf Youtube zu sehen und mit Audio-Downloads bei iTunes und Amazon zu hören. Jugendliche haben ab 16 Jahren Zutritt, es finden Ausweiskontrollen statt, und die Megaparty beginnt ab 20 Uhr.

