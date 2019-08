„Marktübliche Preise“

Creglingen.Die BAG Creglingen plant auf dem Gelände der ehemaligen Schlittenfabrik in der Klingener Straße den Bau einer Halle für Schüttgut (wir berichteten). Zuvor muss der dort auf Privatgrund liegende Oberflächenwasserkanal verlegt werden. Diese Maßnahme vergab der Creglinger Gemeinderat am Dienstag zum Preis von 219 000 Euro an die Firma Boller Bau, die auch die Halle für die BAG errichtet.

Im Haushaltsplan angesetzt sind rund 200 000 Euro, Zuschüsse gibt es nicht für die Maßnahme. Die Kosten liegen laut Stadtbaumeister Jürgen Korb im „marktüblichen Rahmen“. Vorgesehen ist die Realisierung im Herbst, die Bauzeit dürfte rund vier Wochen betragen.

„Die BAG wartet schon zwei Jahren, es wird langsam Zeit“, mahnte Stadtrat Rudi Müller an. Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium der Maßnahme schließlich zu.

Mit der Verlegung des Kanals ist es in der Klingener Straße nicht getan. Im kommenden Jahr sind hier weitere Kanalarbeiten nötig, im Haushalt sind laut Kämmerin Rica Neckermann dafür rund 100 000 Euro eingestellt. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019