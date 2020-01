Mancher Gaul sah feuriger aus, als er wirklich war

Creglingen.Pferde wurden im Tauberstädtchen Creglingen seit Jahrhunderten gehandelt, das erlaubte den Einwohnern das im Jahr 1349 verliehene Stadtrecht.

1919 beschloss die Creglinger Bürgerschaft, einen reinen „Pferdehandeltstag“ zu etablieren. Die Voraussetzungen waren gut. Der erste Weltkrieg war vorbei, und man blickte nach vorne. Die Armee brauchte keine Pferde mehr, und die Vierbeiner konnten wieder auf den Märkten gehandelt werden.

Inzwischen war Creglingen auch an die Gaubahn nach Ochsenfurt angeschlossen worden. Pferde, Händler und Besucher aus Unter- und Mittelfranken und Württemberg konnten somit Creglingen leicht erreichen.

Gemäß dem alten Stadtrecht war „der zweite Mittwoch im Februar – sofern dies nicht schon Aschermittwoch ist“ – ein möglicher Markttag. Maria Lichtmess war kurz vorher, und hier wurden traditionsgemäß die Dienstboten bezahlt, die dann auch in den Creglinger Geschäften einkaufen konnten.

Am 11. Februar 1920, nachdem die Kreisregierung in Ellwangen die Genehmigung ausgesprochen hatte, stand dem ersten Creglinger Pferdemarkt nichts im Wege. Damals war die Pferdeprämierung von enormer Bedeutung. Die Einstufung in die Preisklassen entschied, wie teuer das Arbeitspferd verkauft werden konnte. Die Einstufung war ein wichtiges Gütesiegel.

Der Markt erarbeitete sich einen guten Ruf, auch, weil die Gaubahn überregionales Pferdematerial in dieses Dreiländereck brachte und weil auswärtige Einkäufer die Tiere leicht abtransportieren konnten.

In Creglingen gab es auch Stallungen, wo die Tiere schon Tage vor dem Markt eingestellt wurden. Wer seinen Gaul etwas „aufmöbeln“ wollte, fand auch Hilfe: Es gab Hufschmiede mit orthopädischen Kenntnissen, die einem etwas krumm gehenden Gaul ein besonderes Hufeisen verpassten. Gab es da noch weitere Tricks? Vor vielen Jahren befragte ein Mitarbeiter der Creglinger Touristinformation alte Creglinger Bürger mit Pferdekenntnis, ob ihnen noch alte Verkäufertricks bekannt sind. Nun, man war wohl wissend, aber sehr zurück haltend: „Aber aufpasse hat mer schoa misse….“

Nur einer bestätigte, dass ein bekanntes Gewürz, eingesetzt an einer bestimmten tierischen Position, das Pferd feuriger durch den Prämierungsring laufen ließ. In der damaligen Zeit waren die Dienstboten alles andere als mobil. Wie alle anderen Märkte auch diente dieser Markt deshalb auch zum Finden eines Partners. Dem trug man dadurch Rechnung, dass in den Creglinger Gaststätten zum Tanz aufgespielt wurde. Arbeitpferde gibt es nur noch wenige, Freizeit -und Sportpferde sind die Regel. Die Prämierung hat mehr Traditionscharakter, und nur noch wenige Pferde wechseln am Markttag den Besitzer.

Traditionsgemäß stellen die Kleintierzüchter ihre Tiere beim Pferdemarkt aus. Wie seit langem nutzen sie die Räumlichkeiten vom Kommunalen Kino. Viele Züchter betrieben einmal einen kleinen Bauernhof, den sie aufgegeben haben.

