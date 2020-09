„Märchenbilder“: Schuberts Werke im Romschlössle

Creglingen.Fantasie und märchenhafte Geschichten vereinen die Werke des Programms „Märchenbilder“, präsentiert von der Cellistin Tatjana Uhde (Solocellistin der Nationaloper Parisl; Bild) und der international konzertierenden Pianistin Lisa Wellisch. Es findet am Samstag, 26. September, um 9 Uhr im Romschlössle statt. Die romantische Atmosphäre Creglingens bietet die ideale Kulisse für Schuberts bekannte liedhafte „Arpeggione Sonate“ sowie einige seiner beliebtesten Lieder in der Fassung für Cello und Klavier. Schumanns „Märchenbilder“ und „Fantasiestücke“ sowie eine selten gespielte Fantasie von Joachim Raff entführen die Zuhörer in märchenhafte Welten. Die beiden Musikerinnen moderieren den Abend kurzweilig mit interessanten und spannenden Hintergrundinformationen zu den gespielten Werken. Kartenreservierungen für das Programm „Märchenbild“ sind unter Telefon 07933/7003236 möglich. / pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020