Lieder aus neuer Benefiz-CD

Schmerbach.Adventskonzert: Am Sonntag, 22. Dezember um 14.30 Uhr gibt der Projektchor Harald Beibl in der Johannes-Kirche Schmerbach sein letztes Konzert in diesem Jahr. Dabei werden Lieder aus der neuen Benefiz-CD „Fröhliche Weihnachten 9“ gesungen.

Der Chor besteht derzeit aus 45 Sängern. Im Alter von sechs bis ungefähr 60 Jahren ist alles vertreten. Die meisten Sänger sind Laien mit geringen Notenkenntnissen und singen aus „Spaß an der Freude“. Einige haben Chorerfahrung mit entsprechenden Vorkenntnissen und verfügen über ein gutes Gehör und Rhythmusgefühl. Im Jahr 2005 wurde der Projektchor in seiner heutigen Form anlässlich eines Weihnachtsmusicals gegründet. Das hatte allen großen Spaß bereitet und so hat man beschlossen, dass man weiter zusammen singen möchte. Seitdem hat sich einiges getan. Der Projektchor Harald Beibl war geboren. Anfang 2019 konnte der Erlös des letzten Jahres von 18 030 Euro an „Hilfe für kranke Kinder“ überreicht werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019