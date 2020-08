Liebeserklärung an die „Muedersprooch“

Heiteres und Besinnliches von Gottlob Haag, Wilhelm Staudacher und Gunter Haug gab es bei einem literarisch-kulinarischen Abend in Tauberzell.

Tauberzell. Zum literarisch-kulinarischen „Vorsetz“-Abend hatten Gunter Haug und Bernulf Schlauch ins Landhaus „Zum Falken“ geladen. Dort stand das Telefon regelrecht unter Strom: Weit mehr Anfragen gab es als Plätze, obwohl das Tauberzeller Gastgeber-Paar Lars Zwick und Melanie Beck von vornherein darauf hoffte, die Veranstaltung als Open-Air-Event umsetzen zu können.

Das „Falken“-Team legt großen Wert auf die Einhaltung der unter Corona-Bedingungen geltenden Vorschriften: „Mit gut 50 Personen hat das gepasst“, so der Falken-Chef, der sich gern mit den langjährigen Freunden Haug und Schlauch für den Abend zusammentat und die fränkische Literatur mit fränkischen Schmankerln ergänzte.

Als Gunter Haug um den Jahreswechsel seinen 2020er Terminkalender auf den neuesten Stand brachte, staunte er selbst: So viele Lesungs-Termine wie nie. Und dann kam Corona, und es hagelte Absagen. Tief durchatmen und abwarten.

Das Warten hat sich gelohnt: Begeistert begrüßte das Publikum ihn bei seiner ersten Veranstaltung nach der Covid19-Pause. Die Bemerkung „endlich mal wieder eine Lesung!“ flog mehrfach zwischen den weiträumig aufgestellten Biertischen hin und her. Gewidmet haben die drei Hauptakteure den Abend dem Landstrich, seinen Poeten, der Mundart und dem, was der Landstrich kulinarisch zu bieten hat. Letzteres kam zuerst – unter anderem in der Form grober, „echt evangelischer“ Bratwürste in allerfeinstem Bändel-Darm. „Frisch müssen sie sein, und man muss sehen und schmecken können, was drin ist!“ Dafür verzichtet selbst Gunter Haug, in Cannstadt aufgewachsener bekennender Senf-Liebhaber, auf „seine“ Bratwurst-Beigabe.

Nicht verzichten mag der „Schwabe mit fränkischem Migrationshintergrund“ – seine Mutter stammt aus Rotenburg, auch Patenonkel Wilhelm Staudacher lebte dort – auf die fränkisch-hohenlohische Mundart, der etwa der Wildentierbacher Dichter Gottlob Haag ein Denkmal setzte. „Der hatte was drauf,“ so Haug, für den Haag einer der größten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts ist.

Haug widmete Haag auch ein Kapitel in seinem jüngsten Buch „Vorsetz – Hohenoher Gschichtlich und Erlebnisse“, ein weiteres der Spielbacherin Luise Wirsching, eins der dortigen Kultwirtschaft, eins dem Carl Julius Weber, dem „lachenden Philosophen aus Langenburg - und eins dem Bächlinger „Holunderzauberer“ Bernulf Schlauch, dem Gottlob Haags Mundart von klein auf zugewachsen ist – und der deshalb einige der schönsten und tiefsten Haagschen Mundartgedichte im O-Ton vortrug.

Intensive Mahnung

So vorgetragen ist etwa Haags „D’r Herrgott“ bis und gerade heute, wo antisemitische Anfeindungen wieder gesellschaftsfähig zu werden scheinen, eine intensive Mahnung; und da wird auch Haags Liebeserklärung an „Die Muedersprooch“ zum Appell für Vielfalt – und „Summer-owed“ zum Aufruf zu Wahrnehmung und Achtsamkeit. Auch köstliche Staudacher-Aphorismen präsentierte Schlauch. Etwa „Obacht!“: „Wennsd emol nimmi woast, wousd dra bisd, bisd draa.“ Ebenfalls bedenkenswert: Staudachers Kurzabrechnung mit dem modernen „Hallo“ zu jeder Tages und Nachtzeit, das einen nach und nach zum echten Hallodri mache.

Gunter Haug und Bernulf Schlauch teilen Fahrgeschichten: Der eine wurde alljährlich zwecks Geburtstagsvisite eingeklemmt im rappelnden „Käfer“ von Stuttgart nach Rothenburg expediert, der andere noch eingequetschter aus nämlichem Grunde in gegenläufiger Richtung gen Obertürckheim. Und beide erinnern sich grausend dieser schwäbisch-fränkischen Leidenswege.

Dennoch ist Gunter Haug der Region regelrecht verfallen, so dass das „Vorsetz“-Buch über Hohenlohe eigentlich zwangsläufig geschrieben werden musste.

Das Publikum genoss es, mit Schlauch wieder einmal in Gottlob Haags und Wilhelm Staudachers Gedankenwelt einzutauchen und Gunter Haugs Vorsetz-Geschichten zu lauschen. „Als wär’s eine Vorsetz gewesen“, lobten die gut 50 Gäste.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020