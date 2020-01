Creglingen.Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau wurde das Jüdische Museum Creglingen am 27. Januar von 17 bis 19 Uhr illuminiert.

Das Jüdische Museum Creglingen beteiligte sich damit an der bundesweiten Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“. Die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz wurden am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee befreit. 1996 wurde dieser Tag auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum nationalen Gedenktag proklamiert, zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Im Jahr 2020 jährte sich die Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal. Aus diesem Anlass hat die Berliner Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ zu einer Beleuchtungsaktion „Lichter gegen Dunkelheit“ aufgerufen. Bundesweit wurden am 27. Januar zahlreiche Gedenkstätten und bestehende Denk- und Mahnmale zu Beginn der Dämmerung beleuchtet. An der Aktion beteiligte sich auch das Jüdische Museum Creglingen. pm

