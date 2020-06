Kränze binden, Sommerschnitt an Rosen

Creglingen.Termine für alle Interessierten bei den Creglinger Gartenfreunden: „Lavendelkränze binden“ heißt es am Freitag, 3. Juli um 17 Uhr im Romschlössle- Garten. Gerade steht der Lavendel im Garten in voller Blüte. Die Teilnehmer binden daraus Kränze, auch mit anderen Blüten, oder Kräuter. Frisches Material ist vorhanden, es darf auch etwas aus dem eigenen Garten mitgebracht werden. Benötigt wird ein kleiner Ring, Bindedraht und eine Rebschere. „Sommerschnitt an historischen Rosen, Kletterrosen und Strauchrosen“: Referent Willi Hain erklärt an diversen Sorten den richtigen Rückschnitt der verblühten Rosen, damit schnell der zweite Flor ansetzen kann. Termin: Freitag, 3. Juli um 19 Uhr im Romschlössle-Garten. Beide Kurse sind kostenfrei.

Nach längerer Suche für das passende Material für die „Steinbänkle“ im Zwinger, hat das Vereinsmitglied Otto Vetter perfekte Arbeit geleistet. Das zweite Bänkle steht jetzt unter einem Wildrosenstrauch am Aufgang von der Kirche her.

Vetter legte größen Wert auf den Standort, damit man das gesamte Gelände im richtigen Blickwinkel hat. pm

