Klares Votum für Mittwoch

Der Beschluss war nur folgerichtig: Mit der Absage des Pferdemarktes 2021 hat der Creglinger Gemeinderat die einzig vernünftige Entscheidung getroffen. Es wäre niemandem zu vermitteln gewesen, auf die Karte „Hoffnung“ zu setzen – vor allem auch angesichts der aktuell hohen Fallzahlen in Creglingen. Da war die Absage des Nationalfeiertags alternativlos – auch wenn die Entscheidung schmerzt.

Krasser hätte der Unterschied zwischen 2020 und 2021 also nicht ausfallen können: Dieses Jahr Anfang Februar zum 100. Geburtstag ein dreitägiges Mega-Event und nächstes Jahr am 10. Februar – dem zweiten Mittwoch im Februar – gähnende Leere, wo sich sonst tausende Menschen im Tauberstädtchen tummeln. Das ist bitter, lässt sich aber nicht ändern.

Was sich aber ändern lassen würde, wäre der Tag des Pferdemarktes. Statt traditionell am Mittwoch zu feiern zum Beispiel an einem Sonntag oder Freitag. Allerdings: Die Creglinger hängen mehr an ihrem Mittwoch, als die Stadtverwaltung vermutet hatte. Eine Umfrage hat ergeben, dass eine große Mehrheit am Mittwoch – trotz aller Nachteile – festhalten will. Zwar haben nur 321 Personen abgestimmt, also deutlich weniger als zehn Prozent, aber es steht zu vermuten, dass das Ergebnis auch bei höherer Beteiligung nicht viel anders ausgefallen wäre.

Wie gut, dass es Kompromisse gibt: Einen solchen hat Stadtrat Thomas Dörfler auf den Tisch gelegt: Alle fünf oder zehn Jahre aufwändiger feiern und dazwischen ganz traditionell an einem Mittwoch. Man hat ja jetzt – leider – genug Zeit, darüber nachzudenken.

