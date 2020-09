Klar gegen Rassismus ausgesprochen

Lichtel.Rassismus und Glaube – verträgt sich dies? Diese Frage stand im Zentrum des Konfirmationsgottesdienstes in Lichtel.

Pfarrer Tilman Staak ging in seiner Predigt auf den Rassismusvorfall in den USA um den schwarzen George Floyd ein, der von einem weißen Polizisten getötet wurde. Jegliche Form von Rassismus sei mit dem christlichen Glauben unvereinbar, so der Pfarrer. „Bei Gott ist es egal, ob wir schwarz, weiß, männlich oder weiblich sind – entscheidend ist unser Herz, ist unser Glaube!“, betonte Tilman Staak in seiner Predigt.

Wichtig sei es, dass sich die Konfirmierten im Namen des christlichen Glaubens weiterhin mutig gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt einsetzten.

Aufgrund der Corona-Auflagen musste die Konfirmation in zwei Gottesdiensten hintereinander gefeiert werden. Im Frühgottesdienst wurden die Jungen, im Spätgottesdienst die Mädchen eingesegnet. Für musikalische Begleitung sorgte in beiden Gottesdiensten Elfi Döhler an der Orgel. Konfirmiert wurden Julian Völkert (Lichtel), Julian Bruder, Fabian Küstner (beide Oberrimbach) und Leo Dörfler (Schonach) sowie Lilly Ott, Jana Bruder (beide Oberrimbach) und Emelie Jöchner (Lichtel). tst

