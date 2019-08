Kinderkleiderbörse in Mehrzweckhalle

Creglingen.Die Krabbelgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Creglingen veranstaltet am Samstag, 28. September, ihre diesjährige Herbstbörse.

In der Zeit von 9 bis 12 Uhr werden über 7000 Artikel zum Kauf in der Mehrzweckhalle angeboten. Verkauft werden aktuelle, gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung bis Größe 176. Außerdem werden Umstandsmode, Spielsachen, Autositze, Kinderwagen, Babyausstattung, Kindermöbel und Kinderfahrzeuge aller Art verkauft.

Die Vergabe der Kennnummern erfolgt am Samstag, 14. September, ab 8 Uhr unter Telefon 07933 /6929920 (Antje Sover). Aus Kapazitätsgründen ist nur eine begrenzte Nummernvergabe möglich. Wer bei der Börse helfen möchte, kann in den Vorverkauf am Freitag ab 20 Uhr gehen. Helfer können sich bei Vera Vogel unter Telefon 07933 / 700571 melden. Die Ware wird am Freitag, 27. September, von 14.30 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle angenommen.

Die Warenrückgabe und Auszahlung des Verkaufserlöses erfolgt dann am Samstag, 28. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Neue Informationen und Vorlagen unter: www.kinderkleiderboerse-creglingen.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019