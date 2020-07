Kabarett-Stars zu Gast in Tauberzell

Tauberzell.Im Adelshofener Ortsteil Tauberzell (Mittelfranken) findet am Wochenende 25./26. Juli ein Kultur-Open-Air statt. Es gastieren im Hof des Landhaus zum Falken zwei fränkische Top-Künstler.

Am Samstag, 25. Juli, 19.30 Uhr konnten TV-Star Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda gebucht werden. Für Sonntag, 26. Juli, um 18.30 Uhr wurde Klaus Karl-Kraus verpflichtet. Die beiden Künstler und Amanda zählen auch zu den Top-Stars der Kult-Sendung des Bayerischen Rundfunks „Fasnacht in Franken“.

Nilpferddame Amanda stand schon auf den unterschiedlichsten Bühnen. In großen Konzerthäusern, in Schiffstheatern auf hoher See, neuerdings auch öfters mal vor Autos. Umso mehr freut sie sich auf den Moment, endlich wieder an der frischen Luft vor echten Menschen zu stehen!

In dem „Best of“-Programm des tierischen Stars von „Fastnacht in Franken“ dürfen sich die Zuschauer auf einen bunten Mix aus Nilpferd-Comedy, Musik und jeder Menge Spaß freuen. Als Special-Gast wird das zierliche Marzipanschwein PigNic die Bühne rocken.

Der Kabarettist Klaus Karl-Kraus „fasst ‘zam“: In seinem neuen Kabarett-Programm zieht Klaus Karl-Kraus eine Zwischenbilanz. Es ist keine Abrechnung. Es ist die Summe eines immer künstlerischen und immer den Menschen zugewandten Lebens. Und da kommt ganz schön was zusammen: Die Erfahrung als Marketingdirektor eines Bankinstituts, der Groove als Musiker, die Spielfreude des Sportreporters und der kritische Blick des Kabarettisten. Und schließlich die Erlebnisse als Hochschuldozent und Coach. Und was nicht noch alles. Klaus Karl-Kraus ruht immer in sich, aber er tritt nie auf der Stelle. Immer auf dem Weg, immer neue Ideen. Zuletzt als erfolgreicher Theatermacher. Die Zwischenbilanz gibt’s nun als Bühnenprogramm.

