Jury ist nicht zu beneiden

Creglingen.Das Motto des Pferdemarkt-Umzugs am Sonntag Nachmittag lautete – wie könnte es anders sein – schlicht udn einfach „100 Jahre Pferdemarkt“. Und die Umzugsteilnehmer ließen ihrer Fantasie angesichts des weit gesteckten Mottos freien Lauf. Pferdebesitzer, Musikkapellen, Vereine, Firmen, Privatpersonen, die Stadtverwaltung – sie alle hatten sich ins Zeug gelegt und brachten einen Gaudiwurm zustande, den Creglingen so nicht gesehen hat. Jetzt ist es an der Jury, die schönsten Beiträge auszuwählen. Dies wird am heutigen Montag der Fall sein. Eines steht fest: die Wahl dürfte den Jury-Mitgliedern sehr schwer fallen . . . abo

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.02.2020