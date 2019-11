Jedes Grab hütet ein menschliches Schicksal

Am Volkstrauertag wird der vielen Kriegstoten der beiden Weltkriege gedacht. Im nachfolgenden Bericht geht es um die Creglinger Kriegsgräber und die Kampfhandlungen im April 1945.

Creglingen. Rechts oberhalb der Leichenhalle am Friedhof an der Herrgottskirche sind in einer Reihe neun Steinkreuze zu sehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Gräber der im Creglinger Raum gefallenen

...