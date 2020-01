„Jeder zusätzliche Euro tut gut“

Creglingen.Ab 2021 soll es in Baden-Württemberg im Rahmen des Finanzausgleichs mehr Geld geben für Gemeinden mit wenig Menschen, aber viel Fläche – Gemeinden also wie Creglingen (wir berichteten). Bürgermeister Uwe Hehn war darüber hoch erfreut, wenngleich er nach eigenen Worten „selber überrascht“ gewesen sei, dass darüber noch 2019 entschieden worden sei, wie er am Dienstag vor dem Gemeinderat

...