Italien-Flair und bunte Zaubereien

Creglingen.„Bella Italia“ heißt es am Freitagabend, 11. September in Creglingen: Die „Rossinis“ kommen. Die drei Unterfranken verzaubern ihr Publikum mit südländischen Flair, heißen Latina-Rhythmen, Chart- und Diskohits sowie den besten Klassikern der 50er und 60er Jahre sowie aktuellen Partynummern. Einlass ist um 17 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr. Am Samstag, 12. September verzaubert Mr. Flo in seiner Kinderzaubershow mit Magie und Geschichten. Der Würzburger verspricht einen erlebnisreichen Nachmittag für Kinder mit Eltern – aber auch für Oma und Opa kann es ein zauberhafter Nachmittag werden. Einlass ist um 13 Uhr, die Show beginnt um 13.30 Uhr. Veranstaltungsort: Hartplatz an der Sporthalle, bei schlechtem Wetter finden die Shows in der Mehrzweckhalle statt.

