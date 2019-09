Informationen über den Windpark

REINSBRONN.Eine Bürgerversammlung zum Windpark Klosterwald findet am Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Reinsbronn statt. Auf der Tagesordnung stehen Begrüßung und Bericht zur Baumaßnahme; Vorstellung der Windradbetreiber: Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG und Firma Wirthwein; Bericht zu den beiden Lärmgutachten; Fragestunde für die Bürger. Bürgermeister Uwe Hehn, Vertreter der Betreiberfirmen, der Lärmgutachter und Vertreter des Landratsamtes werden an diesem Abend für Fragen zur Verfügung stehen.

Gedacht ist die Bürgerversammlung für alle Einwohner der Creglinger Gemeinden Reinsbronn, Freudenbach und Frauental.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019