In etlichen Gebieten bewandert

Creglingen.Im Wohnzimmer steht das Klavier, im Untergeschoß gibt’s noch den Lehrerraum – ganz trennen mochte Karl-Heinz Rehfeld sich nicht von alten Schulunterlagen. Am Schreibtisch seines Vaters Kurt Rehfeld, an dem der so manche Komposition ausarbeitete, hat Karl-Heinz Rehfeld Klassen- und Hausarbeiten korrigiert, Unterrichtsstunden und Vorträge aus- und vorbereitet.

In den Regalen findet sich auch ein ausgewachsenes Archiv zur Herrgottskiche, und im Nebenraum lagert ein opulentes Notenarchiv. Der Grundstock: Die väterliche Noten- und Partiturensammlung, in die sich Karl-Heinz Rehfeld schon als Kind vertiefte. Fast zu jedem Genre, zu jeder Musikepoche kann Rehfeld, bis heute Organist der Creglinger Fronleichnamskirche, nahezu aus dem Stand musikalische Abende gestalten. Der ehemalige Lehrer, aktive Pianist, Organist und kenntnisreiche Herrgottskirchen-Führer wird am Sonntag 80 Jahre alt. 80? Also wirklich! Glauben kann man’s fast nicht.

Mit knapp 25 Jahren verschlug es den gebürtigen Stuttgarter gleich nach dem Lehramtsstudium in Tübingen und Schwäbisch Gmünd als Lehrer ans Creglinger Progymnasium. Kaum angekommen, wurde er mit der kommissarischen Leitung der 1966 neu gegründeten Mittelschule beauftragt – eine echte Herausforderung. 1969 übernahm der jüngst verstorbene Albert Krämer die Schulleitung. Für Rehfeld, der sich jetzt wieder voll dem Englisch-, Französisch- und Musikunterricht widmen konnte, war das eine Erleichterung. Und es warteten andere Zusatzaufgaben: Als Beratungslehrer war Rehfeld bis zu seiner Pensionierung 2005 ebenso gefragt wie als Fachberater für Englisch und Französisch im Schulamtsbezirk Bad Mergentheim.

Nebenbei und von Kind auf gab es immer die Musik: bis 1999 leitete Rehfeld etliche Creglinger Chöre, darunter den MGV Sängerkranz Creglingen, den MGV Archshofen und den Jericho-Chor - und die Auftritte bei Konzerten in Kirchen, bei Empfängen und Feierlichkeiten in Creglingen und im Umland, bei Open-Air-Konzerten im Schlosshof, Liederabenden und Rundfunkaufnahmen.

Woher nahm er die Zeit, sich auch noch beim Kunstverein Romschlössle, als Korrektor der „G’werzinsel“, 1988 in der BI fürs örtliche Wasserschutzgebiet, als VHS-Kurs- und London-Reiseleiter und fürs Kommunale Kino einzusetzen – und sich mit Riemenschneider und der Herrgottskirche so profund vertraut zu machen, dass er als echter Kenner nicht nur bei deutschen, sondern auch englisch- und französischsprachigen Reisegruppen und natürlich bei Fachvorträgen gefragt ist?

Ermöglicht habe vieles seine Frau Johanna, 2017 nach fünfzig Ehejahren verstorben. In Sachen Kunstverein und „G’werzinsel“ zogen sie ohnehin an einem Strang. Bei vielem anderen stand sie ihm als Beraterin auch inspirierend zur Seite.

Sie fehlt, und wird doch irgendwie bei der aufgrund der Corona-Pandemie klein ausfallenden Feier seines 80. Geburtstags anwesend sein – anders zwar, aber ebenso nah wie Sohn Markus Rehfeld und seine Familie mit den beiden Enkelkindern.

Den sicherlich zahlreichen guten Wünschen von Familie, Freunden, Kollegen und Weggefährten schließt sich die Redaktion der Fränkischen Nachrichten gern an. ibra

