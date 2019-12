In der Gruppe geht es viel besser

Creglingen.„Zeit für uns“ – getreu diesem Motto nutzten die fünften und sechsten Klassen der Realschule und der Werkrealschule Creglingen das schöne Winterwetter, um den hauseigenen Hochseilgarten im „Bockstall“ aufzusuchen. Angeleitet durch die Klassenlehrer und die Schulsozialarbeiterinnen bearbeiteten die Klassen erlebnispädagogische Aufgaben, um die Klassengemeinschaft weiter zu stärken. Zunächst schickte Kletterexperte Günther Hahn die Jungen und Mädchen über die so genannte „Hühnerleiter“, um die Schüler auf die folgenden Übungen im Niedrigseilgarten einzustimmen. Diese stellten die Klassen beispielsweise vor die Herausforderung, als Klassengemeinschaft eine Strecke auf zwischen Bäumen gespannten Slacklines zu überwinden. „Gar nicht so einfach, solange jeder für sich handelt“ stellten die Kinder fest. Erst das Besprechen des Problems in der Gruppe und die gemeinsame Suche nach Lösungsen brachte die Klasse schließlich ans Ziel. Die Erfahrung, dass manche Probleme einfacher im Team zu lösen sind bzw. zunächst unüberwindbare Hindernisse erst durch ein Zusammenarbeiten in der Gruppe gemeistert werden können, verbuchten die Schüler als wertvollen Lernerfolg. In einer Abschlussrunde wurde die Arbeit der Klassen reflektiert.

Positiv wurde herausgearbeitet, dass die gegenseitige Unterstützung und der Zusammenhalt wertvolle Aspekte einer intakten Klassengemeinschaft darstellen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019