In Creglingen heißt es bald „Butter bei die Fische!“

Creglingen.Der Fischereiverein veranstaltet am Samstag, 17., und Sonntag, 18. August, wiederum sein traditionelles Fischerfest auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle in der Kieselallee.

Die Wurzeln des Festes gehen bis in die Gründungsjahre des Vereins zurück. Während es früher mehr die Fischerfamilien waren, die sich zu einem gemütlichen Beisammensein trafen, ist es heute ein Publikumsmagnet für alle Bewohner der Stadt, seiner umliegenden Gemeinden und für Urlauber. Der dritte Sonntag im August ist das Wochenende der Fischer in Creglingen und seit Jahrzehnten fest im Veranstaltungskalender der Stadt verankert. Die Kieselallee neben dem Festplatz ist eine Stätte für Entspannung und Erholung. Das Fest beginnt am Samstag, 17. August, um 18 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt „Andi aus Rimbe“. Am Sonntag, 18. August, beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen und ab 11.30 Uhr kann man sich zum Mittagstisch im Zelt oder auf dem Vorplatz niederlassen. Am Sonntagnachmittag kann man die Backkünste der Creglinger Fischerfrauen bestaunen. Wie alle Vereine, so ist auch der Fischereiverein Creglingen auf den Erlös solcher Feste angewiesen, um die breite Palette an gesetzten Zielen im Tier-, Natur- und Umweltschutz umsetzen zu können. pm

