Creglingen.Auf Initiative des Fördervereins der Realschule Creglingen geht der stellvertretende Schulleiter Tilo Bödigheimer als Referent im Vortrag „Verstrickt im Smartphone-Netz?!“ einem aktuellen Thema nach. Der Vortrag findet am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr in der Cafeteria der Realschule Creglingen statt. Der Eintritt ist frei. Der richtige Umgang mit dem Thema Smartphone ist ein heißdiskutiertes und zugleich sensibles Thema. Ganz gleich in welchem Lebensbereich – die mobilen Geräte sind mittlerweile aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei muss man feststellen, dass das Einwirken der digitalen Medien das Familien-, Schul- und Berufsleben immer mehr beeinflusst. Einerseits erleichtern sie beispielsweise organisatorische Absprachen in Gruppen, andererseits muss aber gerade das hohe Suchtpotential, welches von Smartphone und Co. ausgeht, kritisch beäugt werden. Gerade Kinder und Jugendliche verstricken sich leicht in der digitalen Welt.

Referent Tilo Bödigheimer geht unter anderem folgenden Fragen nach: „Wie kann ich mein Kind in der digitalen Welt begleiten?“. – „Wie erkenne ich bei meinem Kind süchtiges Verhalten?“ Ebenso gibt er praktische Tipps für eine sinnvolle Nutzung des Smartphones.

Willkommen sind Eltern mit Kindern, egal welche Schule sie besuchen, da der Einfluss der digitalen Welt in allen Schularten, begonnen bei der Grundschule, präsent ist.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019