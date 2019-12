„Hornka“ litt unter großem Heimweh

Gedenkfeier: Am 12. April 2005 gab es erstmals eine Gedenkfeier zum Kriegsende in Creglingen. Diese Feier fand auf der Tauberbrücke statt, die am 12. April 1945 von abrückenden SS-Einheiten gesprengt wurde. Die beiden Creglinger Schulen waren auch an der Gedenkfeier beteiligt, Neuntklässler der Hauptschule setzten sich mit dem Thema Krieg und Nationalsozialismus auseinander, Realschüler beleuchteten die letzten Kriegstage.

