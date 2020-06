Holzfassade fing Feuer

Creglingen.Ein achtjähriger Junge zündelte am Samstagabend mit einem Feuerzeug und verursachte einen Brand in Creglingen. In der Straße „Am Stadtgraben“ zündete der Junge gegen 20.30 Uhr eine am Holzanbau des Lindleinturm-Museums angebrachte Folie an, wodurch die Holzfassade zu schmoren und zu brennen begann.

Anwohner bemerkten das Feuer und löschten dieses vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Junge bereits am Freitag an derselben Stelle gezündelt und Anwohner den Brand gelöscht hatten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

