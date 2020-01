Helmut Wörrlein und Fritz Klein für Lebenswerk geehrt

Creglingen.Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums wurden Helmut Wörrlein und Fritz Klein vom FC Creglingen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Dr. Friedrich Dehner ließ die Versammlung anfangs ein wenig im Dunklen über seine Laudatio auf Helmut Wörrlein. Er erzählte zunächst, wie es war, in den 60-er Jahren in Creglingen aufzuwachsen.

Nach der Schule ging es kurz nach Hause und dann so schnell wie möglich auf den Sportplatz, wo schon viele Freunde warteten und hofften, dass doch ein Kind einen echten Lederball dabei haben möge.

„1964 war es nicht selbstverständlich, dass jemand einen Ball hatte“, so Dr. Dehner. „Waren wir hungrig, dann bedienten wir uns in den Flüchtlingsgärten an Erdbeeren oder was halt gerade so wuchs. Die Flüchtlingsgärten waren da, wo heute der neue Sportplatz ist“, so Dehner, der darauf hinwies, dass jeder seinen Weg machte, obwohl „Schule nicht das Wichtigste für uns war in dieser Zeit“. Aus der Freundschaft zu Helmut Wörrlein erwuchs eine untrennbare Leidenschaft für das gemeinsame Fußballspiel und später dann Wörrleins Engagement fü alles, was das runde Leder betraf. Der Laudator errechnete 138 Jahre Fußball-Ehrenamt, die sich wie folgt verteilen: Sieben Jahre Jugendleiter, 49 Jahre Schiedsrichter – wobei diese Karriere noch nicht beendet sei –, ein Jahr stellvertretender Abteilungsleiter Fußball, 14 Jahre Abteilungsleiter Fußball, 13 Jahre Staffelleiter der B 4, neun Jahre Jugendtrainer, sieben Jahre Vorsitzender des FC Creglingen und schließlich 38 Jahre Pressewart der B 4 bei den Fränkischen Nachrichten.

Darüber hinaus habe sich Wörrlein als Betreuer im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ engagiert und sei seit fast 30 Jahren er Vorsitzender der „Jugendhilfe Land“. „Nebenher“, so Dr. Dehner augenzwinkernd „ist er noch bei den Skatfreunden als Vorstand aktiv“. Dem Dank des Laudators folgten „Standing Ovations“ der versammelten FC-Familie. Helmut Wörrlein fielen dazu nur drei Worte ein „Ich bin überwältigt“.

Nur kurz durfte es ihm aber die Sprache verschlagen, denn er hatte selbst eine Laudatio für einen verdienten FCler vorbereitet, nicht ahnend, dass auch er an diesem Festabend im Mittelpunkt stehen würde. Helmut Wörrlein versuchte seinerseits das Wirken von Fritz Klein in Worte zu fassen. Aufgrund es nicht enden wollenden Engagements – auch außerhalb gewählter Ämter – stieß er dabei fast an seine Grenzen.

„Für den FC Creglingen ist Fritz Klein „Man of the Match“, so Helmut Wörrlein. 18 Jahre wirkte Klein als Vorsitzender „länger als jeder andere in der 100-jährigen Geschichte“.

Begonnen hatte alles 1964 mit der Versetzung des Junglehrers Fritz Klein nach Creglingen. „Obwohl er kein Fußballer war, sondern eher Leichtathlet und Handballer, glückte die Integration sehr schnell“, so Helmut Wörrlein. Klein entwickelte sich zum absoluten Glücksfall für den Verein im oberen Taubertal: Zehn Jahre wirkte er als A-Jugendtrainer, es folgte ein achtjähriges Engagement als B- und C-Jugendtrainer. Besondere Erwähnung fanden die Ausflüge für die Jugendmannschaften in den 60er und 70er Jahren, als es keineswegs selbstverständlich war, ins Ausland zu reisen. Unter der Leitung Kleins hatten die Jugendlichen die einmalige Chance, nach Ungarn, England, Wales, Österreich oder in die Tschechoslowakei zu fahren. Der Beitrag zur Völkerverständigung und die Persönlichkeitsentwicklung seien dabei von unschätzbarem Wert gewesen, so etwa beim Besuch des Schlachtfeldes von Verdun. Besonders in Erinnerung blieb allen eine Turnierteilnahme 1973 in Paris, als die Franzosen von der Creglinger „numéro dix“, der Nummer zehn, schwärmten. Diese gehörte damals Norbert Welzel. Ermöglicht wurden die Ausflüge auch, weil Fritz Klein auf das Fahrtgeld verzichtete, wenn er Jugendliche zu Training und Spiel fuhr. Obwohl Fritz Klein seit 1996 beim Verein kein offizielles Amt mehr inne hatte, war er alles andere als untätig: Mehr als 40 Jahre wirkte er als Archivar des Vereins. Mit großer Akribie sammelte er Artikel, schrieb termingerecht Ehrungen und Würdigungen, legte Karteikarten an und fand auch bei traurigen Anlässen die richtigen Worte. Über ein halbes Jahrhundert formulierte er Berichte für den FC Creglingen, schrieb aber auch über vieles andere, was rund um Creglingen geschah.

Seit 2004 ist Klein Ehrenvorsitzender des Vereins. „Andere Vereine haben uns um Dich beneidet“, sagte Wörrlein am Ende seiner Laudatio. Selbstverständlich, dass die Versammlung auch Fritz Klein stehend applaudierte und für all das dankte, was er für den Verein bewegt und bewirkt hatte.

