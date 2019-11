Hauswand beschädigt

Freudenbach.Einzig ein paar rote Lackspuren blieben vom Verursacher eines Unfalls zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, an der Unfallstelle zurück. Der unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeug hat, wie die Polizei in ihrem Pressebericht informiert, zu der genannten Zeit drei Blumenkübel und die Hauswand eines Gebäudes in Freudenbach beschädigt.

Aufgrund der verbliebenen Lackspuren geht die Polizei von einem Lkw oder einem landwirtschaftlich genutzten Fahrzeug als Unfallvehikel aus. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben machen können, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019