Halbe Saison, aber voller Erfolg

Creglingen.„Halbe Saison – voller Erfolg“, so lautet der Spruch auf den Meister T-Shirts der Fußballdamen des Fc Creglingen. Treffender kann man es nicht formulieren. Die Taubertälerinnen gestalteten die Hinrunde in der Bezirksliga Hohenlohe äußerst erfolgreich: Von neun Spielen gewannen die Creglingerinnen acht. Der FC hätte die Saison gerne zu Ende gespielt und sich komplett sportlich für den Aufstieg in die Regionenliga qualifiziert. Jedoch wurden alle Rückspiele aufgrund des Coronavirus abgesagt, so dass die Herbstmeisterschaft gleichbedeutend mit der Meisterschaft ist.

Nach vier Jahren zurück

So kommt es nun, dass sich die Mädels der beiden Trainer Bernd Scheiderer und Andreas Pollich in der kommenden Runde mit neuen Gegnern in der Regionenliga messen dürfen.

Nach dem Abstieg im Jahre 2016 hofft man im FC-Lager, gegen altbekannte Namen wie Westernhausen, Schwäbisch Hall, Leingarten, Crailsheim, Ilsfeld oder Heilbronn die nötigen Punkte sammeln zu können. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt, denn das Derby gegen die Spielvereinigung Gammesfeld wird in der kommenden Saison ausfallen müssen, denn die Landwehrelf ist in die Landesliga Württemberg aufgestiegen.

Das wird der Motivation im Lager der Creglingerinnen allerdings keinen Abbruch tun, denn die Mannschaft ist hungrig auf Fußball und freut sich schon auf die Vorbereitung, die – bei hoffentlich normalem Saisonbeginn Anfang September – schon in knapp zwei Wochen starten wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020