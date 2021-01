Gutachterausschuss wird aufgelöst

Creglingen.Einen Notar gibt es schon länger nicht mehr in Creglingen, nun gehört auch der städtische Gutachterausschuss der Vergangenheit an. Er hatte bislang den Wert von Gebäuden und Grundstücken ermittelt. In Zukunft wird dies in Creglingen – wie auch in benachbarten Gemeinden – der Gutachterausschuss der Stadt Bad Mergentheim übernehmen. Der Gemeinderat ermächtigte Bürgermeister Hehn zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Stadt Bad Mergentheim. Ein Gutachterausschuss solle künftig im Jahr zirka 800 Fälle bearbeiten, sagte Uwe Hehn am Dienstag vor dem Gemeinderat. Diese Zahl werde in Creglingen nicht annähernd erreicht. Der Bad Mergentheimer Ausschuss wird örtliche Personen mit einbeziehen. Die Gebühren werden steigen – „das wären sie aber auch, wenn alles geblieben wäre wie bisher,“ so Uwe Hehn. abo

