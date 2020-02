Gut Erhaltenes für Kinder

Creglingen.Die Krabbelgruppe der ev. Kirchengemeinde veranstaltet am Samstag, 7. März, eine Kinderkleiderbörse. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr werden über 10 000 Artikel in der Mehrzweckhalle angeboten. Verkauft werden gut erhaltene und saubere Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176. Außerdem werden Umstandsmoden, Spielsachen usw. verkauft. Die Vergabe der Kennnummern erfolgt am Samstag, 22.

...