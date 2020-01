Grünes Licht für Hähnchenmaststall

Creglingen.Bei zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat dem Antrag eines Oberrimbacher Landwirts auf den Bau eines so genannten „Tierwohlkonzeptstalls“ für Geflügelmast zugestimmt.

Beate Gorke vom städtischen Bauamt stellte den Bauantrag im Detail vor. Der Stall für 29 950 Hähnchen liegt am südöstlichen Ortsrand von Oberrimbach und befindet sich rund 450 Meter vom Baugebiet „Hochkreuz“ in Schmerbach entfernt. Ein Nachbar habe Einwendungen vorgebracht, so Beate Gorke. Der Ortschaftsrat dagegen habe das Bauvorhaben in seiner Sitzung am 13. Januar befürwortet. Die Verwaltung empfahl dem Gemeinderat, dem Bauantrag unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass das Baugebiet Hochkreuz nicht beeinträchtigt werde. Die entsprechende Emissions-Untersuchung liege noch nicht vor, so Beate Gorke. Stadtrat Jürgen Dehner lehnte den Bauantrag ab: „Die Hähnchenmast hat aus meiner Sicht nichts mit Landwirtschaft zu tun“, so der Niedersteinacher Stadtrat zu seinem „Nein“. Auch Stadträtin Anette Feidel aus Schmerbach sprach sich gegen das Vorhaben aus. Sie würdigte zwar, dass der Landwirt sich hinsichtlich des Standorts kompromissbereit gezeigt habe, an ihrem generellen „Nein“ ändere das aber nichts.

Bürgermeister Uwe Hehn appeliierte hingegen an den Gemeinderat, das Baugesuch abzusegnen: „Der Stall ist nicht überdimensioniert“, meinte das Stadtoberhaupt. Der Landwirt habe den Standort weiter weg vom Baugebiet Hochkreuz verlegt, damit es nicht zu Problemen mit Emissionen komme.

Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag schließlich mehrheitlich zu. abo

