Großes Engagement bewiesen

Waldmannshofen.Seinen 85. Geburtstag feiert am heutigen Mittwoch, 22. Januar, im Creglinger Ortsteil Waldmannshofen Gerhard Schmidt.

Der in Waldmannshofen geborene Jubilar besuchte zunächst in seiner Heimatgemeinde die Schule, ehe er an die Oberschule Creglingen wechselte. Es folgte im Herbst 1950 eine Lehre zum Zimmermann und anschließend bei der Auber Firma Theuerkaufer eine Umschulung zum Mauerer.

Hart war vor allem die Zeit ab 1963, als er sich in Nürnberg zum Bautechniker weiterbildete. Bei dem Auber Bauunternehmer Eduard Zobel mit 35 Beschäftigten war der Jubilar zehn Jahre Geschäftsführer (1963 bis 1973).

Mit viel Lob verabschiedet

Am 2. Januar 1974 trat Gerhard Schmidt als Technischer Angestellter seine Zeit bei der Stadt Creglingen an, die er nach 24 Jahren 1998 als Stadtbaumeister mit dem Beginn des Ruhestandes bei viel Lob durch den damaligen Bürgermeister Werner Fifka beendete.

Auch im öffentlichen Leben war Gerhard Schmidt mit sehr viel Engagement unterwegs. Der Landesfeuerwehrverband verlieh ihm die silberne Ehrennadel, dem Waldmannshöfer Männergesangverein, dem er 1953 beitrat, stand er von 1981 bis 1995 als Vorsitzender vor. Im Kirchengemeinderat war Gerhard Schmidt von 1970 bis 2001 aktiv und gehörte von 1980 bis 2001 der Bezirkssynode an.

Am 25. Juli 1958 trat er mit Ehefrau Anni in Aub in der evangelischen Kirche vor den Traualtar und feierte daher vor knapp zwei Jahren die Diamantene Hochzeit.

Aus dieser Ehe gehen drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel hervor, die ihm heute natürlich herzlich gratulieren.

Der Glaube hat dem Jubilar über manches hinweggeholfen. Seit 2005 ist er gesundheitlich angeschlagen und kennt daher mehr Krankenhäuser, als ihm lieb ist, von innen. Seit Oktober 2018 besucht er fast täglich seine Ehefrau im Röttinger Seniorenheim.

Auch wenn die Knochen nicht mehr ganz so wollen, wie sie sollen und Wanderungen nicht mehr möglich sind, hadert Schmidt nicht. Dafür unternimmt er Städte- und Weltreisen am Computer im kleinen Kellerbüro und steuert Waldmannshofen-Aufnahmen für Google Earth bei.

Zum Frühstück gehört aber auf jeden Fall die Zeitung – die Fränkischen Nachrichten – die ihm auch gerne zu seinem Ehrentag gratulieren. brun

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020