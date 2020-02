Creglingen.Der 100. Pferdemarkt ist fast schon drei Wochen lang Geschichte, doch das Jubiläums-Wochenende hat bleibenden Eindruck hinterlassen: „Wir haben ein grandioses Wochenende erlebt“, sagte Bürgermeister Uwe Hehn. Der Umzug sei mit 108 Gruppen phänomenal gewesen, alle Beteiligten hätten viel Arbeit investiert und den Umzug so zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen. Uwe Hehn würdigte das Engagement, „das nicht selbstverständlich war“. Auch den städtischen Mitarbeitern und den Mitgliedern des Arbeitskreises galt das Lob des Verwaltungschefs. Nicht thematisiert wurde am Dienstag die Frage, ob der Pferdemarkt auch künftig statt mittwochs an einem Wochen-ends-Tag stattfinden soll. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020