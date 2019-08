Gesunde Ernährung wird ganz groß geschrieben

Weikersheim.Große Freude herrschte an der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule über eine Spende in Höhe von 1000 Euro vom Creglinger Sofa (Verein der Freunde und Förderer der Sozialarbeit und der Unterstützung von bedürftigen Familien und Einzelpersonen).

Der Creglinger Sofa hat satzungsgemäß zum einen den Zweck die Schulsozialarbeit und Projekte zu unterstützen und zu fördern. Zum anderen können junge Menschen und ihre Familien, die von der Jugendhilfe Creglingen betreut werden, Hilfeleistungen bekommen. Der Sofa finanziert sich hauptsächlich über seine Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Dieses Mal fiel die Wahl für eine finanzielle Unterstützung auf die Förderschule in Weikersheim.

Der Wunsch kam aus den Reihen der eigenen Vorstandschaft, ein Projekt zur gesunden Ernährung zu fördern.

In der Kraft zu Hohenlohe Schule wird sehr großen Wert auf gesundes Essen gelegt. Jede Woche gibt es einen frischen Obstkorb für die Schüler und auch die Pausenbrote und Getränke dürfen nur aus gesunden Nahrungsmitten bestehen.

Die Schüler kochen unter Anleitung ihrer Lehrerin zwei Mal pro Woche für die Schüler der Mittagsbetreuung.

Zu diesem Zweck wurden auch zwei Hochbeete geschaffen. Die Schüler lernen so den Umgang mit frischen Lebensmitteln und Nachhaltigkeit. Gemüsereste werden direkt an die schuleigenen Hasen verfüttert, so entstehen kaum Abfälle. Rektorin Martina Kuhn berichtete, dass das Konzept gut von den Schülern und Eltern angenommen wurde. Besonders stolz ist man auch auf die Bienenstöcke, an denen eine Imkerin gemeinsam mit den Schülern Honig produziert.

Die beiden Vorstandsmitglieder des Sofa zeigten sich beeindruckt von den interessanten Projekten rund um das Thema zur gesunden Ernährung. Mit dem Geld können die laufenden und neuen Projekte finanziert werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019