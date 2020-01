Geschütze am Sportplatz

Creglingen.Vorsitzender Andreas Wolfarth nahm die Gäste mit auf einen Gang durch die Geschichte des FC Creglingen. Schon beim ersten Spiel im Jahr 1920 – ein 2:2 in Rothenburg – erkannte der Vorsitzende Parallelen zum heute oft beklagten Sittenverfall. In der Zeitung stand: „Die Gastgeber waren mit dem Ergebnis nicht einverstanden und so verabschiedeten sie die Creglinger nicht am Postbus“, so wie es damals üblich war. In den 30er Jahren gehörte das Hissen von Hakenkreuzflaggen vor einem Spiel zum Ritual und später waren am Sportgelände sogar Flak-Geschütze stationiert. Nach dem Krieg fand das erste Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag im Jahr 1946 gegen die Würzburger Kickers statt. Zum 30-Jahr-Vereinsjubiläum im Jahr 1950 fand ein Spiel gegen Augsburg vor sage und schreibe rund 1500 Zuschauern statt. Creglingen verlor knapp mit 1:2.

Aber auch in den 50er Jahren hatten es die Schiedsrichter nicht leicht: so wurde ein Spiel abgebrochen, weil der FC den Gegner am Ausführen eines Elfmeters hinderte, was für den maßgeblichen Spieler ein Nachspiel hatte. Die 60er Jahre waren von lustigen Veranstaltungen geprägt, sei es Fasching oder Theater. Eine Überschrift aus den 70er-Jahren gefiel Wolfarth besonders gut, charakterisiere sie doch den Verein sehr gut: „Eine feste Größe in der A-Klasse“. 1971 wurden die Abteilungen Tennis und Tischtennis gegründet. Und 1980 schließlich auch die Abteilung Damenfußball, die seit 1997 für die bislang größten Erfolge des Vereins sorgte. Sieben Jahre wurde Landesligafußball gespielt und dreimal in Folge der Hohenloher Bezirkspokal geholt. In den letzten 15 Jahren seien beim FCC rund 150 000 Euro verbaut worden, etwa als 2010 „über Nacht“ wegen eines Wasserschadens eine Sanierung gestemmt werden musste. 2019 installierte man mit Hilfe der Stadt Creglingen eine automatische Bewässerungsanlage auf dem oberen Platz. dp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020