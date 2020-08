Gemeinderat in Kürze

Die Creglinger Landfrauen haben zu Beginn der Corona-Krise eifrig Schutzmasken genäht. Das durch den Verkauf eingenommene Geld – rund 1900 Euro – spenden die Landfrauen an die Stadt Creglingen, wie Hauptamtsleiterin Anita Müller am Dienstag verkündete. Mit dem Geld sollen zwei Betonliegen für die Kieselallee angeschafft werden.

Die Ingenieurleistungen für die geplanten Baugebiete Forst in Finsterlohr und Hochkreuz in Schmerbach hat der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung an die Planungsschmiede Würzburg vergeben.

Ebenfalls in nichtöffentlicher Sitzung war die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergärten vorberaten worden. Es steht eine Erhöhung um rund 20 Prozent im Raum. Die Entscheidung soll in der nächsten öffentlichen Sitzung im September fallen.

Karl-Heinz Rehfeld, der im September seinen 80. Geburtstag feiert, erhält die Bürgermedaille in Gold. Die Verleihung soll im September stattfinden.

Die frühere Stadträtin Anita Bone-Czernijewski hatte vor einiger Zeit angeregt, in Creglingen an geeigneter Stelle in der Tauber ein paar Felsbrocken als Sitzgelegenheiten zu platzieren. Die Genehmigungsbehörde hat nichts gegen diesen Plan, wie Bürgermeister Hehn am Dienstag berichtete.

In Sechselbach und Oberrimbach sollen Feldwege saniert werden. In Sechselbach kostet die Maßnahme 14 152 Euro, in Oberrimbach 11 384 Euro. Beauftragt wurde mit beiden Vorhaben die Geuder Straßenunterhalt GmbH aus Neusitz. Die Wegebauvereine Waldmannshofen/Sechselbach und Oberrimbach/Lichtel beteiligen sich mit je 7000 Euro an den Projekten, womit sie sich ein Sonderlob von Bürgermeister Hehn verdienten.

