Geldbeutel aus Auto entwendet

Oberrimbach.Nur 20 Minuten reichten einer unbekannten Person, um am Dienstag einen geparkten Opel Zafira am Ruheforst in Creglingen-Oberrimbach aufzubrechen und sich danach mit daraus entwendeten Gegenständen zu entfernen.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 11 Uhr bis 11.20 Uhr. Als die Autobesitzerin zu ihrem Opel zurückkehrte, fand sie eine eingedrückte Seitenscheibe vor und musste feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr im Wagen befand. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020