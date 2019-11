Ganz besondere Glanzpunkte

Frauental.Die evangelische Kirchengemeinde Frauental hat am Nachmittag des Ewigkeitssonntags eine musikalischen Feierstunde in die Klosterkirche Frauental veranstaltet. Die bis auf den letzten Platz besetzte Klosterkirche hat gezeigt, dass diese musikalische Feierstunde unter der Leitung von Ernst Preininger schon mehrfach in den letzten Jahren guten Anklang gefunden hat.

Mit einem Stück für zwei Orgeln von P. Antonio Soler, Conciertos „de dos Organes“ (1729 – 1782), war es wie im Zwiegespräch der Orgeln, die diesen Nachmittag eröffneten. Pfarrerin Simone Mielke betonte in ihrer Begrüßung, dass „die Musik den Blick in den Himmel an diesem Ewigkeitssonntag öffnet“.

Eine Mischung aus alten und modernen Stücken für Chor und Bläser, sowie die Orgel, haben ihren besonderen Charme dazu entwickelt. Thomas Martin und Ernst Preininger jeweils an der Orgel haben in glanzvoller Weise ganz besondere Stücke zum Klingen gebracht. Der Kirchenchor Frauental mit Orgel und der Sopranistin Irma Galeazzi, musizierten das wunderbare Stück „Laudate Dominum“ von W. A. Mozart. Ebenso wurden weitere Stück von J. S. Bach, „Ich will den Herren loben allezeit“ und „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ in beeindruckender Weise dargeboten.

Das Musikstück „Gebet“ hat der Posaunist Uli Dieter zusammen mit der Orgel musiziert, das diesem Tag einen besonderen Ausdruck verliehen hat.

Die weiteren Bläserinnen und Bläser aus dem Taubertal, Dieter Haas, Klaus Stumptner, Martin Koch Sabine und Werner Tripps, Dorothee Junglas-Veeh, Petra Bender und Hans-Peter Dehner bildeten ein einmaliges Blechbläserensemble. In großer Besetzung mit allen Musizierenden und Zuhörern wurde der Nachmittag mit dem Lied „Wachet auf ruft uns die Stimme“ gemeinsam beendet. fw

