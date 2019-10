„Für unsere Gäste ein idealer Standort“

Eine Urlaubssaison liegt jetzt hinter der städtischen Tourist-Info an ihrem neuen Standort mitten in Creglingen. Zeit für eine Bilanz. „Es lief hervorragend“, so die Leiterin Jutta Weber.

Creglingen. Die Tourist-Information der Stadt Creglingen ist seit Mai nicht mehr im Blockhaus in der Mergentheimer Straße untergebracht, sondern zentral im Ort – im Brunnenhaus in der Hauptstraße (wir

...