Für Musikfreunde ein echter Hörgenuss

Zu Ehren des Komponisten und Dirigenten Kurt Rehfeld, der viele Jahre in Creglingen lebte und dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gehabt hätte, findet am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Creglinger Stadthalle ein großer Gala-Musikabend statt. Unter den Mitwirkenden ist auch das Stadt- und Jugendblasorchester Rothenburg.

