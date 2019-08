Fröhliche Stücke erzählen von Pleiten, Pech und Pannen

Sechselbach.Als vor nunmehr 30 Jahren (1989) die erste Aufführung einer Serenade in Creglingen-Sechselbach geplant wurde, ahnte niemand, dass damit eine Tradition begründet wurde. Damals stand die 850-Jahr-Feier der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes an und der am Ort wohnhafte Dr. Hans-Berthold Böll regte an, neben dem üblichen Festbetrieb auch ein klassisches Konzert als besonderes Ereignis zu präsentieren.

Hemmschwelle senken

Der Sechselbacher Chor unter seiner Leitung wurde zum Veranstalter. Die Idee dabei war auch, klassische Musik für ein Publikum aufzuführen, das einen Konzertsaal sonst eher selten besucht, und so die Hemmschwelle für diese Art von Musik zu senken.

Die erste Veranstaltung mit heiteren weltlichen Bach-Kantaten (Bauernkantate, Kaffeekantate) war ein voller Erfolg, auch wenn sie wegen unsicherer Witterung in die Klosterkirche nach Frauental verlegt werden musste.

So wurde der Wunsch laut, etwas derartiges zu wiederholen. Zwei Jahre später kam es dann zur Aufführung von zwei Kantaten von Telemann, bei der sogar die Sechselbacher Kinder mitwirkten (Schulmeisterkantate).

Die Begeisterung war groß und so entstand der Gedanke, regelmäßig Serenaden durchzuführen. Nach wiederum zwei Jahren gab es ein heiteres Mozart-Fest, das nächste Thema hieß dann „Musikalische Viechereien“. Mit Stücken wie „Der Floh“ von Erasmus Widmann wurde der Chor, der bis dahin nur als Veranstalter fungierte, nun auch musikalisch mit eingebunden.

Unter dem Titel „Heiterer Haydn“ erklang im Jahre 1997 letztmalig ein rein klassisches Programm.

Als Biennale

In den Folgejahren (biennal) wurde die Zusammenstellung der Stücke zunehmend aufgelockert. Nun waren neben der sogenannten E-Musik immer wieder modernere Werke aus den Bereichen Musical, Chanson und Schlager zu hören. Ebenso wurde die Aufführung einer kleinen lustigen Szene meist zum Ende des Programms eingeführt.

„Dumm gelaufen“

Weitere Titel-Themen waren: Ständchen (1999), Schwein gehabt (2001), MedizinMusik – MusikMedizin (2003), Wind (2005), Küsse (2007). Von diesem Konzert blieb auch der Umzug wegen einsetzenden Regens in die viel zu kleine Sechselbacher Kirche in lebhafter Erinnerung. 2009 folgten „Beziehungsweisen“, 2011 trug die Serenade den Titel „Ver-Stimmt“. 2013 kamen beim Thema „klein und Groß“ auch eine Mundharmonika und ein Alphorn zum Einsatz. „Mäuse...Mäuse“ lautete die Überschrift 2015, „Jetzt wird’s haarig“ vor zwei Jahren.

Diesmal heißt es (am 27. Juli, 20 Uhr): „Dumm gelaufen“ und die Stücke erzählen von Pleiten, Pech und Pannen. Neben dem Chor Sechselbach-Waldmannshofen werden auch der Kinderchor (Leitung: Petra Bender), Solisten und Instrumtalisten das kunterbunte Programm gestalten. Es kann natürlich auch sein, dass zwitschernde Vögel oder verschiedene Stalltiere bisweilen ihren akustischen Beitrag leisten. Nach dem Konzert, für das kein Eintritt erhoben wird, findet für alle ein kleines Sommerfest im Hof des Gemeindehauses statt. Bei ungünstiger Witterung wird die Aufführung in die Klosterkirche Frauental verlegt. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019