Flohmarkt: Stöbern und schmökern

Creglingen.Seit Jahren ist das Creglinger Romschlössle ein Bücher-Mekka. Auf drei Stockwerken hat die öffentliche Bücherei ihr Domizil gefunden. Für die Sommerferien wurde das Areal noch erweitert. In einem Nebengebäude kann man nun während der Öffnungszeiten auch im Bücherflohmarkt stöbern und für wenig Geld ein günstiges Urlaubsschnäppchen ergattern. Im Moment allerdings nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

Es geht nach draußen

Und sollte das Wetter mitspielen, gibt es jeweils am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr Outdoor-Schmökerstunden im romantischen Innenhof. Wer viel Zeit mitbringt und so richtig entspannen möchte, kann sich im nahen Romschlösslegarten vergnügen. Dort stehen die Liegestühle schon bereit. Einfach es sich bequem machen, die Beine hochlegen, dem Vogelgezwitscher und dem Plätschern des Brunnens lauschen und sich in die neu erworbene Lektüre vertiefen – ohne weit reisen zu müssen, bekommt man blitzschnell ein wunderbares Urlaubsfeeling.

Alle sind willkommen

Einheimische, Feriengäste und Durchreisende sind willkommen. Der Erlös der Einnahmen kommt dann den Creglinger Lesern direkt zugute. Zum Schulstart dürfen sich die Kids über neue Bücher und Hörgeschichten freuen und außerdem wird damit der Grundstein für eine Bücherrückgabe-Klappe damit gelegt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020