Flohmarkt mit Literatur und CDs

Creglingen.Bücherflohmarkt beim Weihnachtsmarkt am Sonntag, 1. Dezember von 13 bis 17 Uhr in der Bücherei: Dieses Angebot hat sich in der Zwischenzeit herumgesprochen, denn seit einigen Jahren gibt es beim Flohmarkt regelmäßig Besucher aus den Nachbargemeinden und unter anderem sogar von Familien aus Bad Windsheim, Würzburg und Forchheim. Verkauft werden Bücher, CDs, Spiele, DVDs, Zeitschriften und andere Medien, die aus dem Bestand der Bücherei ausgesondert oder privat gespendet wurden.

Bücherliebhaber kommen auf ihre Kosten und die Bücherei freut sich darauf, vom Erlös des Flohmarkts neue Medien einkaufen zu können. Gleichzeitig ist es ein Beitrag, in der schnelllebigen Zeit, wo vieles unachtsam entsorgt wird, den Lesestoff an interessierte Bücherfreunde weitergeben zu können.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019